Mostri spaventosi, personaggi da brividi all’Halloween village

Mostri spaventosi, personaggi curiosi e tanti scherzi da brividi. Halloween Village ha aperto el sue porte, ieri sera, ad Albiano Magra, per la terza edizione. L’appuntamento si ripeterà anche stasera e martedì, visto l’enorme successo degli anni passati. Si tratta di una collaborazione fra Comune di Aulla, Proloco Viviamo Albiano, scuola di danza Tap dancing school e Claudio Piva Light, una squadra che, iniziando quasi per gioco, ha creato l’evento più atteso dell’anno. Tante le novità del 2023 come l’apertura dell’area bambini con Raccontastorie, Truccabimbi, piccoli mostriciattoli, l’apertura dell’area food nella piazza Carlo Alberto dalle 18, con la super diretta di Radio Nostalgia.

Ci sarà il trenino del Golfo dei Poeti dalle 19, pronto per il trasporto dei visitatori dalla zona industriale di Albiano Magra, dove si trova il parcheggio, fino all’entrata del villaggio. Due saranno gli spettacoli di apertura all’ingresso del borgo, fissati per le 19.30 e le 21.30. E poi due attrazioni horror vietate ai minori di 14 anni, ‘Il tunnel dei sospiri’ e l’ ’Horror virtual room’. Come sempre tanti personaggi, tante maschere, tanti scherzetti, spettacoli di magia e danza aerea, tanto divertimento. Un momento da non perdere per tutti i bimbi.