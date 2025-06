Mosaico protagonista ’In Beccheria’

Una mostra interamente dedicata al mosaico con le opere realizzate da 23 artisti. È quella che inaugurerà sabato 7 giugno a partire dalle 17 allo spazio d’arte ‘InBeccheria’ di via Beccheria. La collettiva si intitola ‘Tessere mosaico: da Ravenna a Carrara, con scalo al Cairo’ e si svolgerà in occasione della manifestazione ‘Carrara studi aperti’, la kermesse di Aps oltre che apre ai visitatori le porte degli atelier e dei laboratori di scultura disseminati sul territorio. A curare la mostra dedicata ai mosaici sono stati Marianna Alfano, Suzanne Spahi, Enzo Tinarelli. La mostra è stata realizzata in collaborazione l’associazione culturale Carp e la galleria ‘Pallavicini 22’ di Ravenna. I visitatori potranno ammirare una rassegna collettiva di mosaici contemporanei di piccolo formato, che rappresentano la ricerca contemporanea degli artisti formati nella scuola di Ravenna. Le opere appositamente realizzate per la manifestazione ‘Carrara studi aperti’, hanno l’obiettivo di evidenziare uno spaccato della ricerca dell’arte musiva contemporanea a confronto con due artisti invitati del Cairo nella città capitale del marmo.

L’undicesima rassegna che apre le porte dei laboratori creativi di Carrara, inserita nel circuito delle città Creative riconosciute dall’Unesco, quest’anno propone un viaggio che valica i confini. Le opere in mostra allo spazio ‘InBeccheria’ misurano tutte 20 centimetri per 20, e possono essere considerate tappe di un percorso ideale che lega Ravenna, Carrara e Il Cairo. I mosaici sono stati realizzati tessere di marmo, di vetro, di smalto, e frammenti di altri materiali che si accostano, si inclinano e comunicano. Ma la parola tessere richiama anche l’idea dell’intreccio dei fili, della trama con quelli dell’ordito. Tessere relazioni di un’unica lingua, quella del mosaico, che parla dialetti diversi come diverse sono le ricerche e le scelte formali di questi 23 artisti, ma che in questa esposizione collettiva restituiscono una visione senza frontiere della nostra epoca. In mostra le opere di Marianna Alfano Artisti, Henri-Noel Aubry, Giuliano Babini, Rossella Baccolini, Sergio Belacchi, Kina Bogdanova, Mila Dobrevska, Francesca Fantoni, Giovanna Galli, Anica Kitanoska, Verdiano Marzi, Stefano Mazzotti, Felice Nittolo. E ancora: Luciana Notturni, Joanna Piszczec, Paolo Racagni, Almuth Schöps, Suzanne Spahi, Misho Stojanovski, Daniele Strada, Enzo Tinarelli, Yuyu Zaho. In mostra anche le opere di due ospiti d’eccezione dal Cairo, che sono Maher Dawoud e Sara Eltonsi (nella foto).