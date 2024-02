Morto Pepe in un incidente stradale

Era tornato a far visita alla famiglia in Basilicata, in provincia di Potenza, quando a due chilometri da casa ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo della sua Golf. E’ morto così, a 55 anni, il geometra Francesco Pepe che da circa un anno viveva a Gragnola. Era tecnico di una ditta di costruzioni e opere stradali impegnata in lavori pubblici, anche per conto del Comune di Fivizzano, come ad esempio la strada per il borgo di Aiola che, dopo essere stata oggetto di importanti opere di consolidamento e miglioramento, a breve sarebbe stata asfaltata ex novo.

"Il cantiere era stato chiuso parzialmente da alcuni giorni, ma Pepe sarebbe tornato per seguire i lavori di asfaltatura – spiega Giovanni Poleschi, assessore ai Lavori Pubblici – Era una persona ben integrata nell’abitato di Gragnola dove risiedeva per seguire alcuni lavori. Una brava persona, originaria di un paese della Basilicata, Viggiano, che conoscevo anch’io. Purtroppo è rimasto coinvolto in questo incidente mortale e ne siamo infinitamente addolorati. Fra l’altro, oltre a lui, gli operai dell’azienda erano bene integrati loro stessi qui con gli abitanti della Valle del Lucido. Erano conosciuti ormai da tutti, simpatici e benvoluti, sia dai residenti che presso gli esercizi commerciali che frequentavano. Siamo veramente molto dispiaciuti della prematura e drammatica scomparsa del geometra Francesco Pepe". Il tecnico lascia la moglie e 3 figli.

Roberto Oligeri