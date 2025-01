Si unisce al più sentito cordoglio per la perdita di questo grande uomo di pace anche l’associazione culturale Insieme che aveva consegnato a Oliviero Biagini, in una cerimonia dalla fortissima emozione, la targa Insieme per ringraziarlo dei valori e dei meriti legati all’antifascismo.

Con la dipartita del partigiano Oliviero Bigini, se ne va un pezzo fondamentale della nostra storia. Condoglianze alla famiglia dalla redazione de La Nazione.