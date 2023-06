Morto l’anziano investito Si è spento in ospedale

Non ce l’ha fatta Roberto Nicolai, l’uomo di 82 anni investito giovedì mattina alla ‘Fabbrica’ mentre stava attraversando il viale XX Settembre. L’impatto con l’auto che lo ha investito gli ha procurato conseguenze che si sono rivelate fatali. Un altro investimento che riporta l’attenzione sulla sicurezza dei vari attraversamenti stradali della principale arteria cittadina. Non è la prima volta che un anziano perde la vita dopo essere stato investito mentre attraversa il viale, e non sono pochi gli incidenti che coinvolgono pedoni.

Roberto Nicolai era molto noto in città, abitava nel centro storico e prima della pensione faceva l’ingegnere nella ditta “Corsini e Nicolai”, di cui era socio. Lascia i nipoti e due figli maschi, uno dei quali è il titolare della ‘Morgan Italia Srl’, azienda che tratta pietre ornamentali. Le sue condizioni erano apparse subito piuttosto gravi, un trauma al volto e alla testa. Nonostante la tempestività dei soccorsi e la corsa in codice rosso in ambulanza al Noa, ieri il suo cuore ha smesso di battere. Il suo corpo non è riuscito a tollerare i pesanti traumi subiti dopo l’impatto con l’auto mentre stava attraversando la strada. Il pensionato era stato ricoverato d’urgenza in rianimazione. I soccorritori avevano provato a fare il possibile quando sono arrivati sul luogo della tragedia ma le condizioni dell’uomo erano apparse subito molto gravi e non erano riusciti a stabilizzarlo a causa della pressione troppa bassa. I sanitari hanno tentato ogni manovra per cercare di salvargli la vita. Sul posto erano intervenuti il personale dell’ambulanza India di Carrara e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Secondo una prima ricostruzione erano circa le 10,40 quando il pensionato si trovata al semaforo della ‘Fabbrica’ e si è incamminato sul viale XX Settembre per raggiungere l’altro lato della carreggiata. Mentre si trovava in prossimità delle strisce pedonali è stato travolto da un’auto sopraggiunta all’improvviso dal viale XX Settembre. La ricostruzione della dinamica è durata a lungo e il traffico ha subito dei rallentamenti, anche a causa dei molti curiosi che procedevano a passo d’uomo per cercare di capire cosa stava succedendo. Il traffico molto intenso a quell’ora è ripreso a scorrere agevolmente dopo circa un’ora.