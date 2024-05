Incidente all’Air Show delle Frecce Tricolori, pilota dell’elisoccorso Pegaso muore investito da una cisterna

Massa Carrara, 25 maggio 2024 – Tragedia all’Air Show delle Frecce Tricolori che si sarebbe dovuto tenere a L’Aquila. Il varesino Paolo Dal Pozzo, 41 anni, è morto dopo essere stato investito da una cisterna in fase di manovra.

Da molti anni Paolo Dal Pozzo era pilota della base elisoccorso della regione Toscana di Massa Cinquale Pegaso 3 e come ricorda la Asl Toscana nord ovest che esprime cordoglio per la scomparsa del 41enne “Paolo si era sempre distinto per disponibilità e capacità”.

Paolo Dal Pozzo era un dipendente della Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo, mentre in passato aveva lavorato anche nella Marina Militare. Un professionista di grande esperienza, ricordano i colleghi, anche nell’ingegneria di sistemi e nella sicurezza. Aveva lavorato in vari ruoli, anche come sviluppatore di software di formazione e pilota di elicotteri in Babcock. Era un esperto anche nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione.

"Le condoglianze dell’Asl – scrive la direzione – vanno alla società Avincis e soprattutto alla famiglia del pilota, morto in maniera così tragica”.

Cordoglio anche del presidente della regione Toscana Eugenio Giani: “La Toscana si stringe per la tragica scomparsa di Paolo Dal Pozzo, 41 anni, che da molti anni era pilota del Pegaso della Regione Toscana alla base di Pegaso 3 al Cinquale e si è sempre distinto per disponibilità e capacità. Alla famiglia e ai colleghi l’abbraccio della Toscana”.