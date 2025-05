Morto in cava, sciopero dei sindacati in occasione dei funerali

Carrara, 7 maggio 2025 – Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato per giovedì 8 maggio quattro ore di sciopero, da svolgersi nelle ultime 4 ore di ogni turno di lavoro per tutti i lavoratori del distretto del marmo di Massa- Carrara, in concomitanza con la celebrazione delle esequie di Paolo Lambruschi, l'operaio che ha perso la vita lo scorso 28 aprile in una cava di marmo di Carrara.

"Un altro nome - si legge nella nota unitaria dei sindacati - si aggiunge tristemente alla lista delle vittime sul lavoro. Come Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, unitariamente esprimiamo profondo cordoglio e ci stringiamo intorno alla famiglia di Paolo, il cui dolore per un lutto cosi' straziante non può trovare conforto. Un'intera comunità che è stata profondamente scossa da quanto accaduto, nel condividere appieno la scelta dell'amministrazione comunale di Carrara di proclamare il lutto cittadino, come organizzazioni sindacali riteniamo non più accettabile morire di lavoro, più di mille vittime all'anno, numeri su cui incidono politiche sbagliate, numeri di un bilancio di una guerra che non ha fine, mentre e' il drammatico resoconto della quotidianità. Il lavoro - concludono - dovrebbe essere vita, libertà, dignità, nulla è cambiato, da tempo chiediamo atti concreti sui temi dell'importanza della sicurezza sul lavoro e del rafforzamento del sistema di prevenzione"