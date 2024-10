Mondo dell’arte in lutto, è morto Ima del Reyes

Massa, 16 ottobre 2024 – Era lo scultore e il pittore della pace. Lo hanno trovato morto in casa a Massa, deceduto per cause naturali. Originario del Libano, classe 1961, Ima del Reyes aveva importanti problemi di udito causati dalla guerra in Libano da ragazzo, ma dopo avere compiuto gli studi di Graphic Design alla American University di Beirut, grazie ad una borsa di studio del governo italiano, nel 1982 arriva a Carrara dove frequenta l’Accademia di Belle Arti e qui si stabilisce. Come tutti i poco udenti, aveva la capacità di ascolto amplificata e questa la esprimeva anche nella sua arte, stabilendo veri affetti e amicizie attraverso la sua sensibilità. Dalla scultura lavorata in Libano con pietre forti e granitiche, alla pittura materica ma, nello stesso tempo, piena di luce. Un cambio dettato dalla guerra che gli aveva provocato ferite in seguito alla scoppio di una bomba in gioventù, al punto che anche le ripercussioni dello scalpello gli facevano male. Dal 1986 partecipa a numerose mostre di scultura in Italia e all’estero: Istituto Italiano di Cultura a Beirut (personale del 1984), Arte e dialoghi fra popoli nel chiostro di Santa Croce a Firenze (1986) e ad Aley in Libano (2001). Nella zona Apuo- versiliese ha presentato le sue opere tra Pietrasanta (1989), Forte dei Marmi (1989), Lido di Camaiore (1990), Massa e Carrara (2005). A Pietrasanta ha lavorato nel laboratorio Bertozzi e nella fonderia Mariani. Ha collaborato con la scuola Superiore di Scultura, mentre a Carrara si è avvalso degli studi Nicoli e Stylithos. Ma Reyes era anche pittore: espone le sue opere al Festival dedicato alla poesia e alla pace incantando tutti i presenti con il suo talento, e con la passione delle sue parole. “Imad ha saputo toccarci l’anima in modo lieve ma permeante e per tutti sarà il pittore della pace” ricordano i molti amici increduli per la improvvisa scomparsa. I funerali oggi alle 15, nell’auditorium (era di religione drusa) di San Pio X.