Addio a Giovanni Guerra. E’ morto lo storico massaggiatore

Massa Carrara, 19 maggio 2024 – Ci ha lasciato Giovanni Guerra, storico massaggiatore di tante società calcistiche del zona. Gianni aveva lavorato prima alla Farmoplant e poi come dipendente della Provincia, ma è stata la sua passione per il calcio a renderlo popolare. Nel corso della sua lunga e onorata ’carriera’ di massaggiatore ha prestato servizio in moltissime squadre, tra le quali anche la Massese, dove ha sempre portato la sua grande professionalità e altrettanta umanità. Guerra sapeva farsi voler bene dai giocatori e dallo staff, un vero uomo spogliatoio.

Riusciva a far gruppo come pochi, identificandosi totalmente per il club con cui lavorava. Tanti gli allenatori e gli esponenti del mondo del calcio passati in queste ore a dargli l’ultimo saluto al vecchio obitorio di Massa. Tra questi Umberto Lembi, che lo ho voluto con sé a Spezia e Querceta per 8 anni, e il consigliere regionale della Figc Andrea Antonioli con cui aveva giocato da giovane e fatto anche il militare. Gianni si era speso anche per il Cral della Provincia guidando come allenatore la squadra dei dipendenti provinciali di Massa Carrara allo storico e unico titolo di campione d’Italia conquistato nel 2009 a Marina di Ginosa (Taranto). Con tanto affetto lo ricordano anche a Montignoso e in particolare la frazione delle Capanne di cui faceva il massaggiatore al noto torneo delle frazioni.

Negli ultimi anni , nonostante fosse già stato ’aggredito’ dalla malattia che se l’è portato via a 74 anni, aveva continuato la sua attività alla San Marco Avenza. Dirigenza, staff e giocatori sono rimasti in costante contatto con lui. Lo sono andati a trovare in ospedale e a casa donandogli una maglia rossoblù con tutte le firme che è stata deposta anche sul feretro. I funerali avranno luogo domani, alle 16, alla chiesa parrocchiale della Madonna del Monte. Il servizio funebre è gestito dalle Onoranze La Piramide gestite dell’amico Roberto Rebughini. La nostra redazione si unisce al cordoglio della moglie Elisa, dei figli Marco e Stefania e di parenti e familiari.