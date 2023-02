Morti per tumore, dati allarmanti "Provincia oltre la media regionale"

Lo studio epidemiologico Sentieri sui Sin italiani, compreso quello di Massa Carrara, è importante ma non basta. Servono più dati e recenti per capire l’effettivo stato di salute del territorio e dei cittadini, in particolare quelli che abitano e lavorano nelle aree ancora contaminate. C’è invece una penuria di numeri e di informazione da parte delle istituzioni che alla fine genera solo confusione e su questo punto incalza il segretario della Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia, che alla fine si è costruito un suo personale ‘report’ raccogliendo dati e statistiche provenienti dai vari distretti sanitari dell’Usl Toscana Nord Ovest, tramite accessi agli atti e confronti con le istituzioni. Un lavoro che per quanto certosino è però come sempre parziale perché è stato lo stesso segretario a doverselo creare in assenza di comunicazioni chiare ed evidenti sulla situazione. E a ogni modo basandosi su statistiche che restano ‘datate’ sotto il profilo sanitario, almeno di 4 anni precedenti. Numeri che su malattie e decessi raffrontati in ambito di area vasta confermano quanto evidenziato da Sentieri: "Se guardiamo i malati morti e analizziamo tutte le tipologie di cancro, nei maschi la zona apuana (Montignoso, Massa e Carrara ) primeggia con un dato davvero...