Morta all’improvviso, aveva 18 anni e un futuro davanti: lutto per la giovane Greta

Massa Carrara, 3 settembre 2023 – A Terrarossa, frazione di Licciana Nardi, è una giornata tragica: la giovane Greta Botti è scomparsa sabato sera a soli 18 anni. Tutta la comunità è ancora sconvolta e senza parole.

La ragazza si era appena diplomata al liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Villafranca, dove aveva frequentato meritevolmente il quinquennio dell’indirizzo delle scienze applicate. E adesso per la ragazza, nata il 2 dicembre 2004, si stava per aprire una nuova pagina. Ma un male che da tempo l’affliggeva se l’è portata via, improvvisamente.

Dal carattere solare, la ragazza in questi giorni si trovava a Parma, la città che aveva scelto per continuare il suo percorso di studio. Era alla ricerca di una casa in vista dell’inizio delle lezioni universitarie. Ma sabato sera un malore ha stroncato la giovane vita.

La ragazza viveva a Terrarossa insieme al fratello Nicolò e ai genitori, la mamma Ira Zanotto e il babbo Riccardo. Una famiglia come tante, una famiglia conosciuta visto che i genitori gestiscono un locale, il bar Boasi nel quartiere Filanda di Aulla.

L’amministrazione comunale di Aulla, sulla pagina Facebook, ha mandato un messaggio di cordoglio alla famiglia. “L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza si stringono con un affettuoso abbraccio attorno alle famiglie Botti e Zanotto per l’improvvisa scomparsa della giovanissima Greta. Alla mamma Ira, al babbo Riccardo ed al fratello Nicolò giungano, così come a tutti i familiari e gli amici, sentite condoglianze” si legge nel post.