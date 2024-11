Monzone, omaggio a Monica Vitti con ’Vietato sporgersi dentro’

Terzo appuntamento della stagione teatrale firmata Officine Tok. Domani, alle 21, allo spaccio culturale di Monzone, andrà in scena lo spettacolo ’Vietato sporgersi dentro-Omaggio a Monica Vitti’ di Alessandra Casella e Alice Gagno, che è anche la protagonista. La storia vede protagonista proprio Monica Vitti che è chiamata a tenere un ultimo incontro sulle donne. Le sue parole via via vengono ribadite dai personaggi dei suoi film, che esemplificano le varie caratteristiche femminili di cui parla, alternati a momenti di confessione intima del proprio vissuto. I personaggi che emergono durante la serata sono ispirati a personaggi dei suoi film. Un monologo teatrale brillante che trasporterà tutti nella dimensione femminile con ironia e un pizzico di malinconia. Ma è proprio Monica Vitti a parlare o forse è tutta una proiezione dell’attrice in scena? In ogni caso un bell’omaggio alla grande attrice scomparsa il 2 febbraio 2022.

Prima e dopo lo spettacolo sarà possibile anche usufruire del servizio teatrobar ma soprattutto da questo appuntamento in poi sarà possibile dopo lo spettacolo fermarsi a gustarsi una bevanda calda e fare due chiacchiere al caldo dello spaccio culturale. I posti sono pochi ma alcuni ancora disponibili e prenotabili chiamando il numero 340 5371090 o mandando una mail a [email protected].

Intanto Officine Tok si appresta a festeggiare il Natale con molti eventi per tutto dicembre e per le feste. Il primo sarà domenica, dalle ore 16,30, con una vera e propria festa per tutti, grandi e piccini. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo del Mago Simone, avere in regalo sculture di palloncini e usufruire del servizio truccabimbi. Ovviamente non mancheranno tutte le dolcezze per una merenda speciale e natalizia con pop corn, cioccolata calda e crepès. L’entrata è ad offerta libera ma è richiesta la prenotazione in quanto i posti sono limitati.