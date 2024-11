Montignoso sbanca Pistoia e sale in vetta alla classifica. Serricciolo trova il successo alle spese del Romagnano

SERRICCIOLO

3

ROMAGNANO

1

SERRICCIOLO: Tonelli R., Tonelli M. (39’ Lazzoni), Casciari, Dell’Amico (83’ Mancini), Guelfi, Berti, Carli 865’ Bondielli), Shqypi, Barattini (87’ Di Negro), Piscopo, Vegnuti Matt. (39’ Lisi). All. Borghetti

ROMAGNANO: Mariani, Berti, Bongiorni, Bobbio, Maestrelli, Bertonelli, Corsi, Lezza Aless., Pedrinzani, Lembo (65’ Pitanti), Catola. All. Tedeschi

Arbitro: Trebbi di Pisa

Marcatori: 23’ Berti (R), 34’ aut. Bertonelli (R), 45’ rig, 58’ Barattini (S)

SERRICCIOLO – Primo squillo stagionale per il Serricciolo che si aggiudica il derby contro il Romagnano. Al 10’ la punizione dal limite di Corsi esce di poco a lato. Al 15’ scambio Corsi-Catola con quest’ultimo che sferra un gran tiro che coglie la traversa piena. Al 17’ la difesa ospite pasticcia, ne approfitta Barattini che smarca Shqypi, ma la sua conclusione viene parata da Mariani. Al 25’ ripartenza dei gialloblù con Piscopo, ma la palla finisce fuori di un soffio. Al 28’ Berti da fuori area trova Tonelli impreparato e sigla la rete del vantaggio. Al 34’ Bertonelli fa un retropassaggio suicida con Mariani fuori posizione ed insacca nella sua porta. Al 45’ Shqypi si procura un penalty per fallo di mano di Maestrelli e Barattini fa il 2-1. Al 54’ sul gran tiro di Pedrinzani Tonelli compie un miracolo. Al 58’ azione travolgente sulla fascia di Shqypi che pennella al centro per Barattini che al volo fulmina Mariani. Al 90’ tiro all’incrocio di Pitanti, ma il portiere locale devia prontamente in angolo.

Ilaria Gallione