Montignoso saluta la pediatra Tessandori

Una grande festa ieri a Villa Schiff per la dottoressa Rossella Tessandori, andata in pensione dopo quasi quarant’anni di servizio come pediatra. "La ringraziamo dal profondo del cuore per l’impegno, l’amore e la vicinanza che ha sempre dimostrato verso i nostri bambini e tutte le famiglie di Montignoso. La sua professionalità e dedizione sono state un pilastro fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità" ha detto il sindaco. Dopo gli auguri a Rossella Tessandori di "una felice e serena pensione", il "caloroso benvenuto" alla dottoressa Alessandra Beni che la sostituirà fino a settembre nell’ambulatorio di via Roma 14 a Montignoso.