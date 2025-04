Montignoso rende omaggio ai liberatori alleati ’Nisei’ . Incontro con i discendenti

Un incontro di profonda intensità storica ed emotiva si è svolto al Pasquilio, dove passava la Linea Gotica, dove l’Anpi di Montignoso, insieme all’amministrazione comunale e allo storico locale Davide Del Giudice, ha accolto i parenti dei soldati nippo-americani, i ’Nisei’, del 442° Reggimento venuti a commemorare l’80° anniversario della Liberazione e lo sfondamento del fronte occidentale della Linea Gotica avvenuto il 5 aprile 1945 tra i monti Carchio e Folgorito.

Ogni anno, dagli Stati Uniti, i familiari dei ’Nisei’ – cittadini americani di origine asiatica, giapponese e hawaiana – tornano sui luoghi in cui i loro padri e nonni combatterono per la libertà dell’Italia e dell’Europa, contribuendo alla sconfitta del nazifascismo. Il 442° Reggimento di fanteria, unità composta quasi interamente da ’Nisei’, fu una delle più decorate dell’intera storia dell’esercito statunitense. La loro partecipazione alla guerra rappresentò non solo un atto di valore militare, ma anche una testimonianza civile: molti di questi uomini combatterono per dimostrare la loro lealtà alla patria americana, in un momento in cui, a causa della loro origine, erano ancora guardati con sospetto e discriminati in patria.

"Siamo onorati di aver accolto qui a Montignoso i familiari di quei giovani che, 80 ’anni fa, hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia – ha dichiarato Cesare Del Giudice, presidente dell’Anpi Montignoso –. I loro nomi e il loro coraggio vivono nei sentieri e nelle cime delle nostre montagne, ma soprattutto nella memoria che vogliamo custodire e trasmettere alle nuove generazioni". L’incontro, arricchito dalla presenza istituzionale dell’amministrazione comunale, ha rappresentato un’occasione preziosa di dialogo tra popoli e generazioni, nel nome della memoria, della libertà e della pace.