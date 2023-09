Montignoso, Pronti per la Tradizionale "Scartozzera"!

Tutto pronto oggi pomeriggio a Montignoso la “Scartozzera”. L’iniziativa, organizzata dal circolo legambiente di Massa Montignoso, si svolge presso l’azienda agricola “Spinetti” di Francesco del Giudice, in via Pero, vicino alla ex scuola elementare. Una festa organizzata in collaborazione con il quartiere di Renella. La “scartozzera”, tradizione montignosina di lavoro contadino collettivo, è l’antica festa rurale in cui viene “scartozzato” il mais di diverse varietà. Un modo semplice per stare insieme, allietato da storie, scherzi e ottimo cibo offerto da cittadini e agricoltori. L’inizio è fissato alle ore 17 per chi vuole partecipare alla raccolta del mais, alle 18,30 la Scartozzera: si comincerà a togliere le foglie dalla pannocchia del mais.