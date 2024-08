Monteverdi presidente: "Il rilancio della città?. Parte dall’Accademia"

Cinzia Monteverdi è la nuova presidente dell’Accademia di belle arti di Carrara. Sostituirà il collega uscente, il professor Antonio Passa il cui mandato è giunto alla scadenza. Di ieri la nomina ufficiale a firma della Ministra Anna Maria Bernini. Monteverdi resterà in carica per i prossimi tre anni. Molto legata alla città di Carrara (la madre Maria Laura Cecchini è stata docente del liceo artistico e dell’Accademia), Cinzia Monteverdi è laureata in economia politica: ha iniziato la sua carriera nel settore bancario ricoprendo da subito ruoli di grande responsabilità. Appassionata di arte e comunicazione, ha successivamente investito nel settore dell’organizzazione di eventi culturali e giornalistici aprendo la propria attività nel 2004.

Nel 2009 ha partecipato alla fondazione della testata ‘Il Fatto Quotidiano’, e attualmente è presidente e amministratore delegato di Seif, la Società editoriale Il Fatto Spa. Il direttore dell’Accademia di belle arti Marco Baudinelli ha accolto con gioia la notizia dichiarando che la nuova presidente "è la persona giusta al momento giusto. La sua è una nomina foriera di un necessario cambiamento rispetto alla gestione degli ultimi anni".

Monteverdi, come ha accolto questa nomina?

"Per me è stata una grande sorpresa e non è stata né cercata né costruita - racconta la neodirettrice -. Sono sorpresa, entusiasta e riconoscente per questa nomina. Affronterò questo ruolo con umiltà, curiosità e impegno. Non prevarrà la presunzione, ma la collaborazione. Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare, ma lo faremo assieme".

Nativa di Viareggio Monteverdi conosce molto bene la città di Carrara, l’ha frequentata in passato e la frequenta tuttora...

"Accolgo la nomina con grande umiltà e non arrivo con la convinzione che non sia stato fatto nulla - prosegue Monteverdi -, che è un approccio sbagliato. Va salvato il lavoro fatto in precedenza. Spero di portare un contributo personale oltre ai ruoli specifici del mio incarico. Carrara è meravigliosa e ha tante potenzialità, come anche l’Accademia. Ma entrambe necessitano di essere maggiormente collegate con il mondo esterno. Spero di riuscire a metterle in luce grazie alla mia esperienza, collaborando con tutte le realtà che ci sono a Carrara, in primis con l’amministrazione comunale. Il mio contributo sarà frutto di collaborazione con il direttore e il corpo accademico".

"Carrara è un gioiello, ma soffre di sfide non vinte dove si è vista scippare il potenziale dalle vicine di casa come Pietrasanta - aggiunge Monteverdi -, ma a mio modesto parere Carrara ha molto di più da offrire, e l’Accademia potrebbe essere un buon punto di partenza per il suo rilancio. Il primo approccio sarà di costruire qualcosa per farla conoscere e portare le grandi personalità che già conoscono Carrara, noi abbiamo la materia. Ci tengo a sottolineare che non mi interessano i colori politici e i condizionamenti, il mio compito sarà solo di portare il mio contributo a vantaggio di tutti coinvolgendo tutte le realtà".

Alessandra Poggi