’Montessori Repetti’ da copertina. Debate, che vittoria alle regionali

’Montessori-Repetti’, le maestre del debate sono qui. Sabato scorso all’istituto ’Galilei-Pacinotti’ di Pisa, si è svolta la fase finale (final eight) della selezione della rappresentativa regionale della Toscana dei campionati nazionali di debate 2024 organizzata dalla Società nazionale debate Italia con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra le 14 squadre toscane partecipanti, che si sono sfidate nei primi quattro turni, dal 26 febbraio all’8 marzo, la squadra del ’Montessori-Repetti’ di Carrara, qualificata per partecipare alla selezione regionale, ottenendo 3 vittorie su 4 dibattiti disputati, ha superato brillantemente i due dibattiti delle semifinali e, giunta in finale, si è aggiudicata la vittoria con un risultato eccezionale (5 a 2).

Questa meritatissima vittoria, visto il grande lavoro svolto dalle allieve in queste tre settimane, proclama la squadra del ’Montessori-Repetti’ come rappresentante della Toscana ai campionati nazionali di debate 2024 in Italiano, che si terranno dal 6 al 10 maggio. Le campionesse, che dovranno difendere il titolo, sono: Bianca Bartolini della IV B Scienze Umane, Caterina Blangero della IV B Scienze Umane, Rebecca Corsi della IV A Liceo Classico, Chiara Giovannacci della IV A Liceo Classico, Letizia Orlandi della IV A Liceo Classico, Claudia Sorrentino della IV A Liceo Classico.

Il ’Montessori-Repetti’, impegnato già da alcuni anni con iniziative di formazione per alunni e docenti (coach e giudici) in collaborazione con l’istituto ’Da Vinci’ di Villafranca nell’attività di dibattito, vede nella vittoria di sabato un successo ulteriore per la scuola, per le docenti Referenti il Progetto Debate, nonché coach della squadra, Serena Conti e Claudia Reale e per la dirigente scolastica, Alessandra Carozzi.