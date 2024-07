Montereggio, luci sul paese dei librai. Dibattiti e incontri con ospiti vip

Vent’anni di libri. Montereggio, paese dei librai, è pronto per ospitare l’edizione numero venti della Festa del libro, che si svolgerà nel fine settimana. La nuova edizione inizierà domani e chiuderà domenica, con presentazioni, dibattiti. Aprirà il sipario, nella Chiesa di Sant’Apollinare, l’autore Giorgio Fornoni che presenterà il suo libro ‘Putinstan’, in un dialogo con il Vescovo della Diocesi di Massa Carrara, Mario Vaccari. Seguiranno in Piazza San Francesco Fogolla le presentazioni di Alberto Mattioli con il libro ‘Destra Maldestra’ e Luigi Crespi con il libro ‘Lo Spin Doctor’. Sabato alle 18 ‘Finestre’ di Lola Svetlova, vincitrice del Silent book contest, alle 19 Antonella Beccaria presenterà il libro ‘Golpe di stato’, alle 21 Paolo Del Debbio con ‘In nome della libertà’. Per finire domenica alle 11.30 Nico Cereghini presenterà il libro ‘Valentino Rossi: l’importante è divertirsi’, alle 19 Stefania Maurizi con ‘Ilpoter segreto’ e alle 21 Elena Basile con ‘L’occidente e il nemico permanente’. "E’ un traguardo importante arrivare alla 20esima edizione della Festa del Libro di Montereggio - commenta il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa -: in 20 anni si sono susseguiti autori scrittori e giornalisti. I libri sono l’anima di questo borgo, le sue strade e le sue piazze sono dedicate agli editori italiani che anche quest’anno ci affiancano e sostengono nella realizzazione dell’evento, in particolare Solferino, Chiarelettere, Piemme-Mondadori e Paper First.

La novità della 20esima edizione è la presenza di nuovi librai che con le loro bancarelle animeranno il borgo. Oltre a quelli storici, come Giuseppe Chiappini e Claudio Scarpellini, questa edizione vede la partecipazione di nuove librerie come Tolozzi Gianni, Antica Libreria Savi, Spazio libri e arte di Giulia e Leo Renda, Emanuela Notamo e Cibrario. Una dimostrazione che Montereggio con la Festa del Libro rimane punto di riferimento per i cultori dei libri". Grazie alla sua reputazione è l’unico paese in Italia a essere inserito nel circuito internazionale delle Book Town, che conta piccoli paesi rurali con un’alta concentrazione di librerie di libri usati e d’antiquariato. Molti di questi posti risvegliano un interesse sia dal punto di vista storico sia per la bellezza del paesaggio intorno. Attraverso alcuni interventi di recupero, oggi sono sfruttati e valorizzati non solo quali luoghi di compravendita di libri ma anche come centri di attività legati al mondo della letteratura.

M.L.