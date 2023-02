Campo Cecina, gruppo di ragazzi si perde e rimane bloccato dal ghiaccio: salvati

I soccorsi agli escursionisti (foto Soccorso Alpino e Speleologico Toscana)

Massa, 11 febbraio 2023 – Disavventura per un gruppo di cinque ragazzi. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta questa sera nella zona di Campo Cecina per soccorrere i giovani.

I ragazzi stavano facendo un’escursione verso il Monte Borla quando hanno perso il sentiero e sono rimasti bloccati a causa del ghiaccio. Con l'arrivo del buio hanno allertato i soccorsi.

Il gruppo di ragazzi è stato raggiunto dai soccorritori che per riportarli a valle hanno dovuto eseguire difficili manovre su corda, mettendo anche degli imbraghi agli escursionisti per poterli evacuare in sicurezza. Da lì sono stati accompagnati fino ai mezzi di soccorso dove li attendeva anche un’ambulanza per gli accertamenti sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.