Montagne e cinema. Binomio perfetto

Tutto pronto questa sera per un grande appuntamento con il cinema d’alta quota.. a Villafranca. Al via una mini rassegna dedicata ai film sulla montagna, promossa dal cinema teatro Città di Villafranca, in collaborazione con il Cai di Bagnone. Primo appuntamento questa sera alle 21,15 con ‘Here i am. Again’, film di Polly Guentcheva, una giovane regista e produttrice bulgara che ha sentito il bisogno di portare sullo schermo la storia di Boyan Petrov, un uomo del suo Paese certamente noto agli appassionati di scalate ma probabilmente ignoto ai più. Boyan Petrov affronta l’Everest partendo dalla cima relativamente più ‘bassa’ della catena: lo Shishapangma (8.027 metri).