"Montagnaterapia per la salute: Parco, Cai e Lilt insieme a Massa per promuovere il benessere"

’La salute viene camminando…’ con la ’montagnaterapia’: Parco, Cai e Lilt insieme per promuovere la montagna e la salute. Un atteso evento che segna l’inizio di un importante connubio che ha come obiettivo la salute delle persone, la prevenzione, il rispetto dell’ambiente, la conoscenza dei nostri borghi dell’entroterra che raccontano una cultura millenaria di saperi, storia e tradizioni che, se non coltivate, rischiano di sparire.

L’appuntamento per questa “cordata“ è per domenica 2 giugno 2024 e ne hanno parlato, nella sede del Parco delle Apuane, il dottor Pietro Bianchi, presidente della Lilt Massa Carrara; Paolo Simi, presidente del Cai sezione di Massa "Elso Biagi"; Andrea Tagliasacchi, presidente del Parco delle Alpi Apuane; Andrea Tagliasacchi; Gianluca Riccardi volontario Cai esperto di "La salute viene camminando" nasce da un’idea delle Lega Italiana lotta ai tumori (Lilt) e organizzata insieme al Parco Regionale delle Alpi Apuane e la sezione Club Alpino Italiano Sezione di Massa “Elso Biagi“ con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del camminare in montagna, anche come prevenzione nei confronti delle patologie oncologiche.

L’escursione si svolgerà camminando sull’antica mulattiera (2 km circa), oggi sentiero Cai 41, che unisce Canevara ad Antona, ricca di storia e cultura delle popolazioni apuane. Lo scopo è quello di responsabilizzare i partecipanti sull’importanza dei sani stili di vita, riscoprendo la bellezza della nostra terra. "La Lilt si occupa di prevenzione primaria e tra queste c’è la promozione di corretti stili di vita tra cui praticare regolarmente attività fisica – ha detto il presidente Bianchi –. La nostra associazione è impegnata su vari fronti per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, arma potentissima contro le malattie oncologiche".

Il parco ha aderito con convinzione all’iniziativa: "La vocazione del Parco è quella di promuovere l’area protetta attraverso un uso consapevole e sostenibile, lungo percorsi alternativi ricchi di storia e tradizione – ha commentato il presidente Tagliasacchi -, permettendo di far conoscere i borghi delle Apuane con il loro carico di umanità, bellezza ed economie da sostenere e promuovere". La Montagnaterapia, come ha spiegato Riccardi, "è una innovativa tecnica terapeutico-educativa per il trattamento, la riabilitazione e la prevenzione di problemi socio sanitari e di inclusione in popolazioni di persone fragili. Benvengano simili iniziative".

Il presidente Simi ha elogiato la sinergia che valorizza sia l’attenzione verso la salute che verso il territorio. Insomma, un punto di partenza che in futuro vedrà crescere sicuramente questa "cordata" nel rispetto della vita. Il programma prevede il ritrovo a Canevara alle 9 e l’arrivo ad Antona, dove sono previste visite guidate nei luoghi caratteristici di Antona e il racconto della storia del millenario borgo. Un pranzo tipico allieterà la comitiva. Prenotazioni e informazioni scrivendo a massa-carrara@lilt oppure contattando Gilda al 328 2112362.