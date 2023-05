’Montagna Si... Cura’, trekking nella Storia dopo gli studi in classe

La lezione pratica è stata un trekking impegnativo sul Monte Folgorito per gli studenti degli istituti Salvetti (classi IVA-B; VA) e Barsanti (5A,5B) con la guida Sauro Quadrelli e la collaborazione della professoressa Pina Ronchieri del Cai di Massa. La pratica è arriva dopo la lezione teorica a scuola del progetto “Montagna Si...Cura“, curato dal Dipartimento educazione fisica dell’istituto. I ragazzi hanno imparato come vivere la montagna in modo sicuro e anche trarne beneficio per problemi psicologici e sociali. Il trekking li ha portati poi a conoscere gli aspetti storici della Linea Gotica, ultimo bastione dell’esercito nazista con le sue trincee, centri di comando, bunker perfettamente restaurati dal CAI Massa in modo gratuita". I professori Bianchi (coordinatrice), Fatticcioni e Cecchieri hanno curato il Progetto nei minimi dettagli dando ai ragazzi l’opportunità di conoscere il proprio territorio sotto ogni aspetto.