Monitoraggio in tempo reale per verificare con gli utenti la qualità dei servizi di Gaia Gaia Spa ha avviato un monitoraggio in tempo reale per valutare la soddisfazione degli utenti. Dopo ogni interazione con il personale, gli utenti riceveranno un sondaggio per esprimere il loro feedback. L'obiettivo è migliorare il servizio in base alle valutazioni ricevute.