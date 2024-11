“Mon amour“, le emozioni dell’amore nel nuovo singolo di Kaliae

Si intitola “Mon Amour” l’ultimo singolo di Kaliae, uscito con grande successo su tutte le piattaforme digitali. Kaliae è il nome d’arte di Giulia Cavatorta, una giovane cantautrice massese, classe ‘99 avviata in un percorso di costante crescita sia musicale che personale e questo ultimo brano è una fotografia dell’equilibrio naturale tra la sua grande voce e un testo emozionante. “Mon Amour” parla della storia nata tra due persone che si innamorano al primo sguardo ma che dovranno attraversare delle difficoltà prima di poter trovare il loro equilibrio.

La venticinquenne Giulia Cavatorta sembra avere tutte le carte in regola per arrivare, con le sue canzoni, all’anima di tutti. Il testo del suo ultimo singolo trasmette sensualità e amore. Non manca la nota malinconica che crea un cocktail emotivo meraviglioso. L’obiettivo della cantautrice Kaliae attraverso il brano ‘Mon Amour’ è quello di parlare diritto al cuore, senza bisogno di sovrastrutture mentali. Giulia Cavatorta unisce il suo amore per la musica al suo modo di vedere e vivere la vita, ogni brano è un viaggio emozionale, una finestra aperta sulle sue esperienze e sul mondo che la circonda.

Kaliae ha iniziato a studiare canto a 14 anni per poi trasferirsi a Milano subito dopo il diploma e proseguire gli studi artistici. Nel 2020 si è diplomata in canto moderno e ha iniziato il percorso in Canto Jazz alla Scuola Civica. ll suo primo singolo si intitolava “Il mare è casa mia”. Kaliae è anche la prima artista del roster della neonata Nicotina Dischi animo sensibile e penna delicata.