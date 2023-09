Moira Belloni si è laureata in Scienze biologiche. Una grande soddisfazione per lei e per tutti i suoi familiari. Alla neo dottoressa, infatti, arrivano i complimenti tramite anche il nostro giornale delle famiglie Belloni e De Angeli. In particolare dai nonni Pietro e Marta. Rallegramenti e auguri a Moira (nella foto con il nonno Pietro) anche da parte della nostra redazione.