Mistral punta sull’eleganza Apre il ristorante gourmet

di Daniele Rosi

Aria di cambiamenti al bagno Mistral. Lo stabilimento di Andrea Biso, da tradizione il primo ad aprire la stagione del litorale di Marina, da quest’anno, oltre alla normale stagione estiva, punterà a rimanere aperto per tutto l’arco dell’anno con la parte bar e ristorante. Una nuova gestione, con lavori di adeguamento già iniziati, in cui lo storico gestore Andrea Biso, al timone del Mistral dal 1999, sarà affiancato nel rinnovato corso dall’avvocato Nicola Colonnata con cui ha deciso di provare l’avventura dell’apertura annuale, o quantomeno di almeno undici mesi su dodici; così come spiegato dallo stesso Biso, che ha deciso così di continuare a investire e puntare sul suo stabilimento e su Marina.

"Ci siamo messi in testa di provare questa nuova scommessa e puntare a rimanere aperti per tutto l’anno o almeno per buona parte – commenta Andrea Biso – quindi fornire il servizio di ristorazione anche nei mesi invernali. Nella vita è giusto avere un minimo di ambizione per cui, dopo essermi confrontato con l’avvocato Colonnata, abbiamo deciso di provare questa nuova formula". I lavori di adeguamento sono già iniziati, e passando davanti all’ingresso del bagno è possibile al riguardo vedere un cartello in cui si cerca anche del personale da aggiungere allo staff. L’apertura del rinnovato bar e ristorante, con l’inaugurazione del nuovo corso, è prevista per il periodo pasquale. "Stiamo apportando diverse modifiche interne, soprattutto alla parte ristorazione – ha spiegato Biso – e questo senza perdere nessun posto dei nostri tendoni sulla spiaggia, che essendo accatastabili, permettono di avere un certo margine di libertà. Vogliamo fare una cosa elegante in cui il ristorante sia affacciato direttamente sul mare. Penso che il risultato finale e l’aspetto dopo la fine dei lavori saranno particolarmente buoni".

Un investimento pensato soprattutto per la comunità di Marina, come spiegato da Biso, in una zona che merita di essere valorizzata il più possibile. "C’è la nostra ferma convinzione che Marina si meriti solo cose positive – afferma – e questo progettino di nuova gestione che abbiamo intrapreso, rientra in un quadro di rilancio della zona costiera. Ho visto ultimamente una maggior attenzione alla pulizia delle strade intorno agli stabilimenti; e al riguardo vorrei ringraziare la nuova amministrazione e gli assessori con cui mi sono confrontato per questo progetto, perché ho visto in loro la capacità di ascolto".