Missione al ministero per il Palazzo Ducale

Una visita ufficiale al Ministero della cultura per sollecitare risore che consentano il completamento del restauro di Palazzo Ducale. Ieri a Roma il Prefetto della Provincia di Massa Carrara, Guido Aprea, e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti sono andati insieme per una missione, fortemente voluta per iniziativa istituzionale e agevolata dal deputato apuano Alessandro Amorese. L’obiettivo è stato appunto quello di individuare nuovi canali di finanziamento, mirati al restauro e al recupero di uno dei più importanti monumenti storici della Provincia, il Palazzo Ducale dei Cybo-Malaspina, sede sia della Prefettura che dell’amministrazione provinciale, e il cui recupero è in corso ormai da un tempo che appare infinito. All’incontro il Prefetto e il presidente della Provincia sono stati ricevuti al Dicastero, alla presenza dell’onorevole Amorese, dal capo della segreteria tecnica del Ministro Sangiuliano, Emanuele Merlino. A lui il prefetto Aprea e il presidente Lorenzetti hanno evidenziato le principali criticità dell’immobile, che rappresenta, tra le altre cose, la principale sede istituzionale della provincia.

Al termine della visita, e alla luce dei fatti rappresentati, il capo della Segreteria tecnica del Ministro ha assicurato alle due istituzioni apuane e allo stesso Parlamentare massese il massimo sostegno, sia dal punto di vista tecnico che dal quello politico, per scandagliare ulteriori linee di finanziamento attive che possano rendere ancora più fruibile e funzionale il Palazzo Ducale.