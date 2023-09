"Mi ha toccato le parti intime". Giovane rinviato a giudizio

Una ragazza e due amici che trascorrono una serata insieme in discoteca. Si divertono insieme, ci scappano effusioni e sembra che la serata volga serenamente al termine. Ma così sembra non essere andata. Secondo il racconto della ragazza uno dei giovani si sarebbe permesso di toccare le parti intime della presunta vittima. E ora deve risponderne davanti al tribunale perché è stato rinviato a giudizio dalla gup Marta Baldasseroni per il reato di violenza sessuale. L’udienza davanti alla corte d’Assise sarà fissata nelle prossime settimane. L’incidente probatorio c’era stato lo scorso luglio.

Il giovane, tramite il legale del foro di Massa, Rinaldo Reboa, ha provato a difendersi, rigettando alla mittente le accuse lanciate. Come legale di parte civile Anna Maria Giannecchini. La ragazza racconta di aver trascorso la serata con il ragazzo e un altro amico. Durante il ballo la presunta vittima e il giovane si sarebbero dati un bacio sulla bocca (lui sostiene alla francese).

Fin qui tutto bene, la serata volge al termine e i tre tornano a casa. I tre decidono di dormire insieme. Secondo il racconto del giovane la ragazza si sarebbe posizionata sopra di lui (comportamento negato dalla presunta vittima). A quel punto, sempre secondo il racconto della giovane, il ragazzo avrebbe toccato le parti intime della ragazza.

Nel corso di questi mesi l’imputato ha più volte tentato di scagiornarsi da questa accusa, ma la giudice delle indagini preliminari ha ravvisato di dover chiarire la presunta violenza in un processo.