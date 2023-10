Messa in Duomo con il vescovo. Poi musica e poesie in dialetto per la prima festa dei nonni

In città arriva la prima festa dei nonni. Sul calendario si festeggia il 2 ottobre, ieri, ma per ragioni organizzative le associazioni Insieme ed Eventi sul Frigido, con la collaborazione della Curia vescovile e delle scuole, posticipano l’iniziativa a sabato prossimo. La figura dei nonni, come sappiamo, ha un ruolo importante nella vita di tutti e specie dei bambini: presenti, affettuosi e in grado di dedicarsi ai nipotini e lasciare veramente un segno importante nella loro infanzia. Inoltre, in questa società dove entrambi i genitori talvolta sono impegnati nel lavoro, i nonni assumono un ruolo importante nel supporto alle famiglie. In questa data la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi che, come i nonni, proteggono e custodiscono i bambini.

La cerimonia, con la direzione artistica di Anna Maria Mosti, è così programmata: sabato mattina alle 8.50 i nonni saranno accolti sulla gradinata del Duomo dagli alunni delle classi 2ª, 4ª e 5ª dell’Istituto scolastico Padre Giacinto Bianchi. Il vescovo, Mario Vaccari, alle 9, in Duomo, officerà la messa in onore dei nonni e dell’importanza fondamentale di questa figura. Di seguito, nel chiostro del seminario, dopo il saluto delle autorità presenti, si terrà un concerto a cura dell’Ensemble strumentale del Liceo Musicale palma. L’attore Fabio Cristiani declamerà alcune poesie in dialetto massese dedicate ai nonni. Il chiostro accoglierà alcuni disegni eseguiti sempre dagli alunni delle classi 2ª, 4ª e 5ª dell’Istituto scolastico Padre Giacinto Bianchi di via Cavour, i quali declameranno alcune poesie e pensieri volti ai loro nonni.

Gli organizzatori –Daniele Tarantino, la collega Angela Maria Fruzzetti e Anna Maria Mosti (nella foto) – informano che nelle prossime edizioni saranno coinvolte anche altre scuole cittadine. "Essendo la prima edizione – osservano – ci siamo limitati a una sola scuola primaria che, simbolicamente, omaggerà tutti i nonni di Massa. Un ringraziamento va alla nuova direzione dell’istituto scolastico Padre Giacinto Bianchi, agli insegnanti e agli alunni. Un grazie al Liceo musicale Palma, fiore all’occhiello della nostra città, all’attore Cristiani, alla Curia per l’ospitalità e a tutti quelli che hanno collaborato per realizzare l’evento che avrà cadenza annuale". Tutti i nonni e le nonne di Massa sono invitati a partecipare alla festa del 7 ottobre che si concluderà con un brindisi augurale nel chiostro del Duomo.