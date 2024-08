Mercato: ora c’è la data. Da martedì 10 settembre sarà spostato sul viale Roma

La data è fissata: il 10 settembre il mercato del martedì torna dal centro storico al viale Roma. Proprio per questo gli uffici del municipio in questi giorni sono stati impegnati nella stesura delle graduatorie per le attività ambulanti che dovranno essere spostate lungo il viale Roma: le presenze registrate a partire dal 2021, oltre all’anzianità di ‘servizio’, avranno una priorità di scelta. La data sarebbe già stata scelta nei giorni scorsi dalla giunta del sindaco Francesco Persiani con la delibera numero 300 di cui però non c’è traccia all’albo pretorio del Comune. Tant’è, la decisione comunque è presa. Il mercato sarà trasferito nel tratto compreso tra le rotatorie di Piazza della Misericordia e Via Carducci. Come prevede la legge regionale, il trasferimento impone nuove numerazioni dei banchi e la possibilità di scegliere quelli che si ritengono i posti migliori: da qui l’esigenza di stilare una graduatoria degli ambulanti più assidui al mercato di Massa. Presenze che vengono registrate dagli agenti di Polizia municipale, che rilevano presenze e assenze ogni martedì. In caso di parità di presenze viene applicato il criterio della data di inizio attività nel commercio ambulante quale risulta dal Registro delle Imprese e, nel caso di ulteriore parità, viene utilizzato il criterio dell’ordine cronologico del rilascio della concessione.

Al momento il mercato storico di Massa è composto da 132 imprese concessionarie di posteggio, di cui 119 non alimentari, 9 alimentari e 4 con posteggio riservato ai produttori agricoli. Le tre categorie sono state suddivise in altrettante graduatorie, per evitare sovrapposizioni merceologiche. Ora le imprese avranno poco meno di un mese di tempo per presentare le proprie osservazioni e tutte saranno valutate dall’ufficio Suap. La planimetria del mercato sarà trasmessa poi alla Pec dei concessionari prima della convocazione per la scelta del posteggio che sarà effettuata, appunto, in base alle graduatorie: dal primo al 44, il 3 settembre alle ore 8.30; nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno convocati i numeri dal 45 all’89. Infine il 5 settembre dalle ore 15 dal numero 90 al 119 sempre del settore non alimentare.