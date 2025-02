Mercato coperto. Parte lo sgombero

Stamani alle prime luci dell’alba l’ex mercato coperto di Avenza sarà liberato dagli occupanti abusivi. Un raid voluto dall’amministrazione comunale e di concerto con le altre forze dell’ordine per riportare la parola legalità in questa zona di Avenza. Era da un po’ di tempo che si parlava di mettere in sicurezza questo stabile fatiscente abitato da diversi abusivi. E ora dalle parole si è passati ai fatti. Da fuori sembra tutto a posto e che non ci siano entrate aperte, ma tutto a posto non è visto che all’interno ci abitano delle persone, con tutta probabilità stranieri come riferiscono i residenti. Un gruppo di persone che dopo aver forzato una delle porte di ingresso da mesi utilizzano l’ex mercato coperto, mettendo a rischio anche la propria incolumità visto che è fatiscente, utilizzando una catena con lucchetto di cui hanno le chiavi. Chi abita nelle vicinanze racconta che la sera in particolare si sentano voci e luci all’interno dello stabile, mentre qualche settimana fa sul posto era arrivata una pattuglia della polizia dopo che una ragazza si era messa a urlare dicendo che gli abusivi la volevano portare all’interno dello stabile contro la sua volontà. Dopo il raid di sgombero la procedura sarà quella di controllare e sostituire tutte le catene con lucchetto, di sanare l’area e di assicurarsi che le entrate siano sigillate a dovere, così da evitare altre intrusioni. Una buona notizia per tutti i residenti, in particolare per il comitato ‘Avenza Resiste’, che aveva portato la questione dell’occupazione abusiva dello stabile all’attenzione del penultimo consiglio comunale.