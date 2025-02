Mercato coperto : "Il primo passo contro il degrado"

Il comitato ‘Avenza Resiste’ soddisfatto per la pulizia straordinaria dell’ex mercato coperto di Avenza. "Dopo l’intervento fatto nel consiglio comunale del 22 gennaio da parte dell’avvocato Monica Menconi a nome del comitato di cittadini di Avenza Resiste – scrivono gli attivisti che da tempo si sono impegnati per il decoro di Avenza –, dopo la pec inviata dallo stesso comitato il 10 febbraio scorso alla sindaca Serena Arrighi e per conoscenza al prefetto Guido Aprea per sollecitare un non più differibile intervento sull’ex mercato coperto di Avenza: oggi qualcosa s’è mosso. È andata in atto – scrivono dal comitato – un’attività di sanificazione dell’area con lo sgombero degli occupanti abusivi, che però in quel momento non c’erano.

Abusivi che oltre a creare situazioni di fastidio per il vicinato, mettevano a rischio la loro stessa incolumità visto che l’edificio è palesemente pericolante. Preso atto di ciò Avenza Resiste ringrazia il prefetto per l’attenzione che riserva al nostro territorio e alle richieste dei cittadini di maggior sicurezza – proseguono dal comitato –. Ringraziamo anche tutti gli operatori che hanno lavorato per la pulizia del luogo. Per ciò che concerne l’amministrazione comunale, Avenza Resiste non può che rimarcare che l’azione sul territorio avvenga solo dopo sollecitazioni e diffide, e ciò ci induce ad invitare la collettività carrarina tutta a riflettere. Chi governa dovrebbe farsi carico delle emergenze del territorio e magari prevenirle, cosa che può avvenire solo se il territorio lo si conosce e lo si vive – concludono da Avenza Resiste –. Oggi però è solo un primo passo, anche sul mercato coperto e non solo il nostro cammino è solo all’inizio".