Mercatino di Partaccia: parte la riorganizzazione

Qualcosa si muove sul mercatino della Partaccia dopo tantissimi anni di attesa. Non si parla ancora di riqualificazione e ricostruzione ma ci si avvia a dire addio ai vecchi box che ormai fanno ‘cattiva’ mostra di sé nell’area da troppo tempo. Nei giorni scorsi erano state avviate alcune pratiche di sgombero, adesso la giunta del sindaco Francesco Persiani avvia una parziale riorganizzazione degli spazi a disposizione dei commercianti e contestuale demolizione di una parte del vecchio mercatino, partendo da quelli che più di altri "risultano in parte in uno stato di degrado urbanistico".

Nel piano delle opere, approvato dal consiglio a dicembre, era già stato inserito un investimento da 1,4 milioni di euro per la riqualificazione, spalmati su un biennio. Ma per riqualificare prima bisogna togliere quel che c’è ed è difficile farlo prima dell’estate quando va comunque garantito almeno in parte il servizio. Servono attività propedeutiche, partendo appunto dallo sgombero dei manufatti. La giunta ha quindi approvato le linee di indirizzo che dovranno guidare le mosse degli uffici nelle prossime settimane: si parte dunque da "avviare le procedure per il recupero dei locali attualmente utilizzati da soggetti che presentano morosità nei confronti del Comune di Massa" per poi valutare come poter permettere "l’attività commerciale per la stagione estiva 2024 agli esercenti che risultano invece in regola con i pagamenti dovuti nei confronti dell’Ente per l’utilizzo dei box".

Significa riorganizzare tutte le occupazioni per iniziare almeno una "prima fase di demolizione" su quelli che dopo la riorganizzazione resteranno vuoti. Una procedura che dovrà coinvolgere anche le associazioni di categoria e infatti il mandato agli uffici è chiaro: "Riorganizzare, di concerto con le associazioni di categoria, l’assetto delle occupazioni, in modo da consentire prima dell’apertura stagionale del Mercato la demolizione di parte dei manufatti". Dopo l’estate, poi, la demolizione di tutto quel che resta.