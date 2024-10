Meditazione e scoperta di sé. Incontri con la filosofia tibetana con il Maestro Dubra Tenzin

Un seminario sul benessere, sulla conoscenza di se stessi e sullo yoga. Il Maestro Drubdra Khenpo Tsultrim Tenzin terrà un incontro da venerdì al lunedì all’Hotel Eden del Cinquale. Domani alle 18 alla Libreria Nuova Avventura a Marina in via Felice Cavallotti, saranno presentati i primi due libri tradotti in italiano di una nuova collana della antica tradizione, stampati dalla collaborazione tra la Foundation e la casa editrice Carte Amaranto.

Drubdra Khenpo Tsultrim Tenzin è il direttore e principale insegnante della scuola di meditazione del monastero Bon Triten Norbutse a Kathmandu in Nepal. È originario del Tibet Orientale, è nato in una famiglia di nomadi allevatori tibetani in un villaggio di cui suo nonno era l’anziano e aveva una grande conoscenza delle piante medicinali. A seguito della rivoluzione culturale cinese, come moltissimi altri tibetani è rifugiato in India e Nepal dove ha completato il suo ciclo di studi sotto la guida del più grande maestro della tradizione Yungdrung Bon: Yongdzin Lopon Tenzin Namdak Rinpoche. Da lui in seguito gli venne affidato l’incarico di direttore della scuola di meditazione . Da anni viaggia in Europa per insegnare agli occidentali la sua antica tradizione e sarà per la prima volta in Italia per guidare un seminario di meditazione grazie alla Foundation for the Preservation of Yungdrung Bon, una fondazione no-profit con sede in UK.

La sua permanenza in Italia prevede anche l’invito della professoressa Donatella Rossi a tenere una lezione al Dipartimento Istituto di Studi Orientali Iso dell’Università La Sapienza in Roma, oggi alle 12.

Per maggiori informazioni vedi il sito www.yungdrungbon.co.uk.