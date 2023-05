Meccatronica, avanti tutta Alta opportunità per la Cgil "Ora dobbiamo fare squadra"

"Come sindacato ci interessa promuovere un’occupazione buona e stabile e favorire il radicamento di aziende che puntano su innovazione tecnologica e qualità del lavoro, anziché su basso valore aggiunto e sfruttamento della manodopera". Con queste parole Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa Carrara, interviene sui corsi di alta formazione Its che per la prima volta si faranno anche in provincia. "Il recente annuncio da parte dell’assessore regionale Alessandra Nardini rispetto al finanziamento dei percorsi Its – prosegue Del Vecchio –, ci vede assolutamente soddisfatti, sia per l’imponente finanziamento complessivo, oltre 10 milioni con la possibilità di attivare 51 percorsi in Toscana, sia per il fatto che per la prima volta anche nella Provincia viene offerta la possibilità di un corso, che si potrà realizzare nell’ambito dell’area tecnologica meccanotronica. Gli Istituti tecnologici superiori sono un’importante opportunità formativa post diploma, soprattutto per quei giovani che al termine della scuola superiore non trovano un lavoro degno di questo nome: nella nostra provincia sono circa 6mila, secondo la Camera di commercio. Gli Istituti tecnici e professionali della nostra provincia non attraggono molte iscrizioni al termine delle scuole medie, anche se praticamente riescono a garantire la piena occupazione a tutte e tutti i loro diplomati. Questo accade certamente a causa di pregiudizi ingiustificabili e molto provinciali sulla gerarchia ideale delle scuole, ma anche perché le ragazze e i ragazzi si aspettano dalle professionalità operaie e tecniche poche soddisfazioni, impieghi ripetitivi e basse retribuzioni. Naturalmente riteniamo che le elevate competenze acquisite debbano poi essere riconosciute e valorizzate, sia con il tipo di contratto che con il tipo di salario, fin dal momento dell’assunzione". "Nei mesi scorsi ci eravamo attivati per favorire l’attivazione di un percorso formativo realizzato dall’Its Prime – aggiunge Del Vecchio –, che grazie alla presenza e al ruolo di capofila di partner importanti come Baker&Hughes, garantirà di formare figure altamente qualificate nel campo della meccatronica. Non ci aspettiamo di meno dal mondo produttivo che ruota intorno al marmo, importante anche in questo ambito la richiesta della Regione al ministero dell’Istruzione circa la necessità di prevedere, nell’ambito dei decreti attuativi della legge di riforma del sistema Its, l’inserimento nel repertorio delle figure professionali quella di tecnico superiore per le lavorazioni lapidee. Adesso non resta altro che fare sinergia, quella che spesso è mancata".