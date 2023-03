Meccanico muore a 50 anni Dolori e la corsa in ospedale Operato d’urgenza ma invano

Un mal di pancia improvviso giovedì notte, la corsa in ospedale e un’operazione d’urgenza, ma per Massimiliano Maggini non c’è stato nulla da fare: si è spento in ospedale a 50 anni. E ora si sta cercando di capire cosa possa aver spento la sua vita all’improvviso, senza un minimo di avvisaglia. La morte per Massimiliano è arrivata dopo una corsa disperata in ospedale e la sala operatoria. È stato tutto inutile e l’uomo non è riuscito a vincere la battaglia per la vita. Massimiliano viveva a Carrara dove era molto conosciuto e per tutta la vita aveva fatto il meccanico, una vera e propria passione per i motori. "Una persona tranquilla, un amico fidato e sempre con il sorriso" dicono gli amici ricordando Massimiliano, per tutti ‘Massi’.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e ha lasciato tutti senza parole proprio perché improvvisa e inaspettata. Una vita normale quella di ‘Massi’, casa, lavoro, un salto a salutare gli amici in quel punto di ritrovo in piazza delle Erbe. Quegli amici che alla notizia della sua improvvisa scomparsa non sono riusciti a darsi pace e lo hanno salutato un’ultima volt sui social, ricordando il suo sorriso, la gentilezza. Massimiliano era un grande tifoso della Carrarese, una passione che condivideva con gli amici del bar della ‘piazzetta’ sempre pronti come lui a gioire o soffrire in caso di vittoria o di sconfitta. "Era una brava persona, un buon amico e sorrideva sempre. Massi era sempre disponibile, ci mancherà tanto", aggiungono gli amici di sempre, una tragedia che lascia un vuoto in tutti quelli che l’hanno conosciuto e apprezzato, "ricorderemo con affetto i bei momenti passati assieme", promettono gli amici.

Alessandra Poggi