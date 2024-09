Mazzini è comandante. Cambio ai vertici 46esima

Cambio ai vertici della 46esima Brigata Aerea di Pisa: il Comandante uscente Generale Giuseppe Addesa ha passato le consegne al nuovo Comandante Colonnello Luca Mazzini, classe 1975, originario di Villafranca. Si è appena svolta la cerimonia di avvicendamento, che si è concretizzata nello scambio della bandiera storica della 46esima Brigata Aerea, dopo che il Comandante uscente aveva rivolto il proprio saluto di commiato alle autorità e al personale della Aerobrigata. E’ stato poi il nuovo Comandante Colonnello Luca Mazzini a fare altrettanto, in un evento che ha visto la presenza di molti ex Comandanti della struttura pisana, che non hanno voluto far mancare sostegno ai due graduati. Luca Mazzini ha frequentato il liceo di Villafranca, dopo la maturità scientifica ha frequentato l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli dal 1994 al 1998 e poi conseguito la laurea in Scienze Aeronautiche. Ha conseguito il brevetto di pilota militare nel 1999 a Galatina in provincia di Lecce. Il suo è un curriculum di tutto rispetto: ha partecipato a operazioni in Eritrea, alla prima missione Italiana in Afghanistan dopo il conflitto, alle operazioni nell’ex Jugoslavia, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libano. Nel 2011, per un episodio in particolare, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine Militare Italiano dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: all’aeroporto di Sebha, sotto continua minaccia di attacco terrestre, aveva disposto l’imbarco per l’evacuazione di tutti i passeggeri italiani e stranieri presenti, al limite delle caratteristiche tecniche del proprio velivolo. È sposato con Monica, che conosce dai tempi della scuola e hanno tre figli, Gianmarco, Angelica e Jacopo. "E’ per me un grande onore – ha detto – ricoprire questo incarico dopo essere stato per due anni al Comando del 14esimo Stormo dell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare e che mi consente si riavvicinarmi a un territorio dove avevo già prestato servizio, potendo garantire il massimo impegno affinché la 46.ma Brigata Aerea di Pisa confermi il suo elevato standard operativo e professionale, che l’ha fatta divenire un punto di riferimento. L’operatività è il nostro baluardo e dobbiamo andare avanti in continuità con idee brillanti, impegno e lavoro di squadra, lavorando con concretezza e pragmatismo, lontani da posture teoriche e slegati da cavilli legali, con responsabilità da militari e cittadini veri".

Monica Leoncini