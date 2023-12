Maxi sfide a braccio di ferro. Raduno nazionale di successo

Un grande raduno di braccio di ferro. Nella palestra Essenziale di Filattiera si è svolto il più grande raduno di braccio di ferro a livello nazionale, con 9 team provenienti da tutta Italia. C’erano il team Bulldog di Milano capitanato da Marco Dessena, team Essenziale capitanato da Francesco Pasquotti, il team Tyrsenoi di Livorno capitanato da Daniele Sircana, il team Over mas di Cristian Guatta, il team Spartaco di Massimo De Pasquale, team Virus di Varese di Mauro Callegaro e il team di Genova di Matteo Odino. Tutti gli sportivi hanno tenuto in caldo i muscoli, si sono sfidati, ma si sono anche allenati assieme, preparandosi per il super match, un evento internazionale di braccio di ferro che si svolgerà a marzo tra grandi campioni. La palestra Essenziale, con i suoi oltre 200 iscritti, detiene anche un team di 10 tesserati alla squadra agonistica, numerose sono le ambizioni, proprio a livello agonistico. "Vogliamo diventare un punto di riferimento di questa disciplina sportiva – dicono – siamo una società giovane, gareggiamo da due anni a questi livelli contro società e atleti che praticano da decenni. Siamo soddisfatti, la strada è giusta".