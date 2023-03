Maxi rotatoria, viabilità modificata Un semaforo per accelerare i lavori

Lavori in corso sulla statale alla Bettola, per realizzare la nuova rotatoria. Anas ha emesso un’ordinanza, con la quale dispone il posizionamento di un semaforo, in direzione Santo Stefano Magra, in prossimità della doppia curva che passa sotto il dismesso impalcato ferroviario in località Bettola di Caprigliola. Il provvedimento in questione si rende necessario per agevolare i lavori in corso per la realizzazione della rotatoria e della conseguente nuova viabilità. L’impianto semaforico, che determinerà l’istituzione di un senso unico alternato, sarà attivo fino a giovedì 16 marzo. Non mancheranno i disagi, soprattutto durante le ore di punta, quando i pendolari vanno e tornano dal lavoro. Gli interventi in programma non sono ancora finiti, quello che si prepara è un bel cambio sulla viabilità, in località Bettola di Caprigliola, nel Comune di Aulla. Il commissario straordinario per i lavori al nuovo ponte e alle opere accessorie, il dirigente Anas Fulvio Maria Soccodato, aveva incontrato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini. Gli operai sono al lavoro, la rotatoria sarà pronta entro l’inizio dell’estate, mentre la nuova viabilità sarà fruibile entro fine estate. Lavori molto attesi, ma allo stesso tempo contestati, soprattutto dagli abitanti della Bettola, che temono di veder distrutta la propria frazione e che hanno protestato più volte contro il progetto. Sta per cambiare volto la viabilità in quell’area, dove verrà realizzata una rotatoria al termine del nuovo ponte, che è tornato a collegare la Bettola di Caprigliola con Albiano Magra. La rotatoria eliminerà le code che solitamente si formano negli orari di punta. La sua realizzazione comporterà lo spostamento di un tratto della strada statale 62 sul tracciato ferroviario dismesso, con l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario.

M.L.