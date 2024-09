Maxi pulizia al fiume. Cacciatori di rifiuti immersi nella natura per tutelare la natura

Come spesso accade si sono dati appuntamento alle tre del pomeriggio per trascorrere una giornata immersi nella natura e per preservarla. Dalla fontana Levata del Governo a Canevara sono saliti per circa mezzo chilometro, sulle sponde del Frigido, raccogliendo 14 sacchi colmi di palstica e di vari rifiuti. "Una giornata splendida ma faticosa - racconta Massimo Mattei, presidente dell’associazione di promozione sociale Apuania Frigido, che da anni si occupa di tenere pulite le acque del fiume-. Abbiamo potuto contare anche sul contributo dell’Apuania Rugby e su quello di alcuni bagnanti che vedendoci intenti a raccogliere la sporcizia lasciata da altri hanno voluto darci una mano".

Quattordici partecipanti e due bambini che prima di fare il bagno e divertirsi nelle acque del Frigido, con grandissimo senso del dovere, hanno voluto assolvere il compito per cui si erano recati sul posto: quello di rendere pulito un territorio così bello e magico. "Plastica di vario tipo, bottiglie di vetro e rifiuti lasciati sicuramente da qualch bagnante che non ama abbastanza questo posto – spiega il presidente Mattei –. Ci vorrebbe senz’altro più senso civico, ma rispetto a dieci anni fa, quando abbiamo iniziato a organizzare giornate volte a pulire con frequenza la zona, la situazione è migliorata. Certo c’è ancora tanto da fare, visto il grande afflusso di bagnati registrato in questa stagione, ma le somme le tireremo più avanti".Tra gli obiettivi dell’associazione che trova gusto a tenere pulito il fiume e i sentieri, oltre che a pescare in modo non intensivo, c’è proprio quello di avvicinare le giovani generazioni al rispetto della natura. In accordo con il Consorzio di bonifica organizza infatti i sabati dell’ambiente con il supporto dell’Asmiu che si occupa dell’eventuale ritiro di ingombranti. "Dato che siamo anche pescatori semplici e non di certo garisti - prosegue Massimo Mattei - abbiamo monitorato anche la presenza di pesci, notando delle belle nascite. Lo scorso aprile abbbiamo impianto insieme ad Enalpesca 15 mila uova di trote Fairo del Mediterraneo , oltre a esemplari adulti con l’obiettivo di ripopolare l’ecosistema acquatico". Dopo la fatica durata all’incirca due ore, il meritato riposo e la merenda offerta dall’associazione a tutti i partecipanti all’iniziativa. Stanchi, ma soddisfatti si torna a casa pronti per il prossimo appuntamento con il Sabato dell’ambiente, che si svolgerà l’ultimo sabato di settembre.

Elena Sacchelli