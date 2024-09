Maxi controlli a Massa e a Carrara. Identificati quasi 150 giovani

Continua l’impegno della Questura nel potenziare l’attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità in provincia. In particolare, nei giorni scorsi, sono stati effettuati due servizi straordinari di controllo del territorio definiti ad ’Alto impatto’, decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposte con ordinanza dal questore Santi Allegra. Nel fine settimana è stato svolto un servizio interforze anti malamovida nel centro di Massa, da parte di personale della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Polizia municipale e della Guardia di Finanza, che hanno impiegato per l’occasione anche cinofili al fine di individuare eventuali possessori di sostanze stupefacenti. Gli operatori hanno controllato le zone meta di giovani che gravitano nell’area dei locali notturni, spesso concentrati in piazza Mercurio, via Alighieri, via Cavour, piazza del Teatro nel cuore della città. Il servizio è stato finalizzato a evitare episodi di microcriminalità diffusa che destano particolare allarme sociale e, inoltre, schiamazzi e liti che disturbano la quiete pubblica.

L’altro servizio interforze è stato effettuato a Carrara, con il concorso di pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Firenze e delle volanti del Commissariato di Carrara, nel corso del quale si è proceduto a mirate attività di pattugliamento in zone periferiche, attenzionando particolarmente luoghi quali piazza Menconi, piazza Ingolstadt, Fossone, Bonascola e in prossimità della stazione ferroviaria, al fine di prevenire la commissione di reati a danno di aziende commerciali ed esercizi pubblici, contrastare l’immigrazione irregolare e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Complessivamente gli operatori hanno identificato 141 persone, di cui 27 con pregiudizi di polizia e 6 extracomunitari, controllato 74 veicoli ed elevato una contravvenzione per violazione al codice della strada, con conseguente ritiro della patente.