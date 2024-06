Mauro Pagani canta De André. Creuza de ma a San Francesco

È in programma per le 21 di stasera il concerto di Mauro Pagani, che si svolgerà in piazza XXVII Aprile. Si tratta di concerto omaggio a Fabrizio De André a quarant’anni dalla pubblicazione dell’album Crêuza de Mä, scritto da Fabrizio De André e Mauro Pagani. L’evento fa parte della rassegna ’Estate in musica’ organizzata dal Comune e dalla Fondazione spettacolo. pPagani ha deciso di salpare per una nuova avventura, accompagnato, questa volta, da un equipaggio di sei musicisti, da una corista e un corista, per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nell’album Crêuza de Mä.

A coronare questo viaggio musicale non mancheranno i brani del suo noto e apprezzato repertorio, frutto di oltre cinquanta anni di carriera. Musicista polistrumentista, Mauro Pagani ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi nel ruolo di flautista, violinista e cantante e ha collaborato con molti altri autori e musicisti italiani: Fabrizio De André, Andrea Parodi, Gianna Nannini, Timoria, Verdena, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Zucchero, Francesco Guccini, Morgan, Bluvertigo, Manuel Agnelli, Luciano Ligabue e al concerto del Primo Maggio 2009 con Caparezza. Le sue ispirazioni comprendono non solo il rock, ma anche il blues e la musica etnica di matrice araba, balcanica e medio-orientale. È uno degli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza del concerto saranno istituiti una serie di divieti di transito e sosta in piazza 27 Aprile, via Verdi, via Cavour e via Bartolini. Il provvedimento prevede dalle 7,30 di oggi e fino alle 2 di domani un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza 27 Aprile, via Verdi (tratto compreso tra via Canal del Rio e via Cucchiari), via Cavour (tratto compreso tra via del Cavatore e piazza 27 Aprile) e via Bartolini tratto compreso tra via Dell’Amico e via Cucchiari. Mentre in via Verdi, nel tratto compreso tra via Canal del Rio e via San Francesco, è istituito un senso unico di marcia in direzione mare monti (inversione del senso di marcia).