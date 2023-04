Nasce la Fondazione Caleo a un anno dalla scomparsa: "Proseguiremo il suo percorso"

Montignoso (Massa Carrara), 12 aprile 2023 – E’ passato un anno esatto da quando la chiesa di Sant’Eustachio, sulle colline di Montignoso, si è ritrovata stracolma di gente, di commozione e ricordi per l’ultimo saluto a Matteo Caleo, il neurobiologo e professore ordinario di fisiologia dell’università di Padova scomparso a soli 52 anni a causa di un brutto male. Quel giorno una comunità intera aveva fatto sentire tutto il proprio affetto alla moglie e ai due figli. Non solo i compaesani e i vicini di casa del Cerreto, che avevano accolto Matteo, originario di Ceparana, come uno di loro. Ma anche il mondo scientifico e universitario. Colleghi di Padova, della Normale di Pisa, del Cnr e del Sant’Anna di Pisa, fino agli studenti, con i loro messaggi letti dall’altare avevano trasmesso tutta la loro stima per quel talento andato via troppo presto. Ma il cui insegnamento resterà ovunque.

Libri , pubblicazioni, ricerche. Fino alla decisione di un nutrito gruppo di amici, colleghi di sempre – tra cui ricercatori e professori uiversitari – oltre alla moglie e i familiari di compiere un passo in più affinché l’eredità umana e scientifica di Matteo possa essere di aiuto al prossimo. E’ nata così l’idea di una Fondazione a lui dedicata con il duplice obiettivo di mantenere vivo il suo insegnamento e proseguire il suo percorso attraverso scuole di formazione, premi, borse di studio e molto altro. Concepita a livello embrionale la scorsa estate, la nuova realtà vedrà la luce il 16 aprile con l’evento “Ricordi di Matteo”, cerimonia che unirà la commemorazione a un anno dalla scomparsa e la presentazione della Matteo Caleo Foundation. L’appuntamento si terrà alle 15 al centro convegni Sacro Cuore, in via Rossini a Marina di Massa, con possibilità di partecipare in streaming collegandosi a www.youtube.com/@matteocaleofoundation. "La Fondazione – recita lo statuto – si propone di seguire il cammino che Matteo aveva tracciato, promuovendo iniziative a supporto di giovani ricercatori e ricercatrici, promuovendo la divulgazione della conoscenza scientifica, favorendo inoltre attività di utilità sociale e stimolando il dialogo tra scienza e fede".

La Fondazione avrà sede legale a Montignoso e sarà operativa su tutto il territorio nazionale e all’estero. Molto vasto il ventaglio di iniziative messe in campo: dalla formazione universitaria e post-universitaria alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la beneficenza verso le persone più svantaggiate. Obiettivi che per essere raggiunti prevedono l’istituzione di premi e borse di studio per giovani studenti, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca, seminari, tavole rotonde e convegni, event no profit fino alla costituzione di delegazioni e uffici in Italia e all’estero. Ulteriori dettagli saranno forniti il 16 aprile dal Cda della Fondazione, che sarà dotata anche di un consiglio tecnico scientifico. Informazioni sul sito www.matteocaleofoundation.org oltre ai canali Facebook e Instagram.