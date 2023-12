Matrimonio all’ombra delle cave. Il bacino di Torano attende 180 invitati

Ha fatto tutto il giro del web, o almeno è stato di grande aiuto alla wedding planner statunitense per organizzare l’evento. Le campagne pubblicitarie delle cave di Carrara fanno il giro dell’online, arrivano fino al continente americano, stupiscono i fruitori con le immagini mozzafiato dei luoghi apuani. Fanno sognare a tal punto da pensare di organizzarci il proprio matrimonio. Così è stato per una coppia di americani quando hanno ricevuto la proposta della wedding planner di celebrare le nozze extralusso tra il bianco invidiato in tutto il mondo. Sarà quindi il bacino di Torano a fare da altare a coloro che diverranno i pionieri del primo matrimonio in cava.

Luoghi già teatro di set pubblicitari, servizi fotografici, pranzi, ma mai di cerimonie, scorci di un territorio che per l’evento ospiteranno 180 invitati alla ricerca di un soggiorno nelle strutture ricettive della provincia. A dare il via a tutta la macchina organizzativa il Tau tour operator di Carolina Giuntoni, contattata dalla consulente di matrimoni che l’ha raggiunta attraverso la pagina internet dove vengono, appunto, sponsorizzate le visite in cava ad opera a della ‘Cave di marmo tour’. Dei veri e propri pacchetti per scambiarsi le fedi nei bacini delle apuane, che prevedono l’allestimento del luogo, il catering, l’apparecchiatura acustica, per un ballo indimenticabile immersi nelle ricchezze di questi luoghi.

I futuri sposi e parenti hanno già fatto tre sopralluoghi nel bacino, l’ok è stato dato, a fine settembre del prossimo anno si faranno la promessa. Cave già da tempo set per l’album di nozze, con chi ha voluto imprimere nella memoria i monti e lasciare ad altri le foto sulla spiaggia. Ma anche di campagne pubblicitarie quando a breve l’azienda del settore dell’arredo d’interni Devon & Devon girerà la sua nuova campagna pubblicitaria.