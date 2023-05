’Mater’ fa centro alla prima. Ora l’iniziativa coinvolgerà anche i giovani

Nella cornice di Villa Cuturi si è conclusa la prima edizione della collettiva ’Mater La Grande Madre’ (7-18 maggio) a cura di Marcella Cardone. Gli artisti liguri apuani hanno esposto opere che hanno riportato il pubblico alle origini di quella che un tempo veniva chiamava Grande Madre o Madre Natura. Tele, sculture in terracotta, elementi di arredo tradotti in piccole installazioni hanno completato la prima parte di progetto che Marcella continuerà sul territorio, spingendosi oltre i confini delle collettive per soli adulti e quindi convogliando anche l’arte dei più giovani. La collettiva è stata costruita sull’unico comune denominatore di comunità. Hanno collaborato gli artisti Giorgio Battisti, Aldo Bonuccelli, Nicola Borsalino, Letizia Cardone, Alessandro Cogotti, Galeano Fruzzetti, Umberto Fruzzetti, Nella Fruzzetti, Lucia Della Scala, Mafalda Pegollo, Edoardo Mosti, Marie Sendra, Anna Maria Lenzetti, Carlo Claudio Rivieri, Matteo Marino, Nicola Ricci, Sara Chiara Strenta (in arte Mary Anne), Emwan Kulpherk, Rossana Leonardi e Costanza Hu Huiming. Un ringraziamento va anche al presentatore Stefano Rossi, e Claudia Crosilla, docente di pianoforte al liceo musicale Palma di Massa, che ha accompagnato le note del canto lirico di Rossana Leonardi. Grazie anche agli sponsor Antica Pasticceria Tonlorenzi (Romagnano), L’Oasi Fiorita di Antonella Conti (Ortola), Azienda agricola Belfior (Montignoso), la pizzeria La Piazza (Mirteto), La Morza, bottega alimentare di Daniele Ciuffi (Canevara).