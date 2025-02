Massimo Grigò riporta in scena a Monzone ’La commedia più antica del mondo’

Dopo la pausa... sanremese torna il teatro allo Spaccio culturale di Officine Tok a Monzone di Fivizzano. Sabato prossimo, alle 21, andrà in scena ’La commedia più antica del mondo’ prodotta dalla compagnia toscana ’I Sacchi di sabbia’ in collaborazione con Massimo Grigò che sarà in scena per raccontare in modo stravagante questa ’commedia’. "Gli Acarnesi di Aristofane è la più antica commedia del mondo – afferma Grigò –. Oggi non è più in repertorio, nessuno la mette più in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo: un mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra, insomma un’utopia, innescata dalla miccia formidabile dell’eroismo comico, capace di stravolgere, inventare e dominare". Un monologo affabulante e unico nel suo genere. Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazioni in quanto i posti sono limitati.

Ma non finisce qui, a marzo Officine Tok ospiterà il mese delle commedie, un mese di risate, intrighi e storie da non perdere. "La stagione sta procedendo come non mai, la sala è sempre piena, il pubblico vario ed entusiasta porta sempre al sold out ogni spettacolo e noi siamo davvero orgogliose di questo – dicono Elisabetta ed Ines che curano la direzione artistica – speriamo di continuare così". Per acquistare i biglietti basta chiamare o mandare un messaggio al numero 340 5371090 o inviare una mail a [email protected].