Massese Tre gol e riparte la corsa ai play off

MASSESE

3

MONTESPERTOLI

0

MASSESE: Paci, Del Pecchia (86’ Bertonelli), Scarf, Zavatto (82’ Cherubini), Brizzi, Marchini, Andrei, Fortunati, Buffa (79’ Dutilh), Cornacchia (72’ Bonini), Maggiari (82’ Baracchini). A disp. Pierucci, Berti, Lazzini, Catola. All. Del Nero.

MONTESPERTOLI: Onori, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci (66’ Cremonini), Falconi (55’ Marcacci), Anichini, Cioni (66’ Marchi), Maltomini, Mosti Falconi (62’ Focardi Olmi). A disp. Biotti, Conti, Marconi, Chini, Marconcini. All. Sarti.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatori: 34’ e 61’ Buffa, 40’ Maggiari.

Note: spettatori 300; angoli 5-7; ammoniti Fiaschi e Bonini.

MASSA – Torna a vincere la Massese che risale al sesto posto e si rimette in corsa per un posto nei play-off. Partita di grande intensità delle zebre che si sono portate in vantaggio al 34’ con una bella girata di Buffa su cross teso dalla destra di Andrei. Pochi minuti ed è arrivato anche il raddoppio di Maggiari che, su millimetrico lancio di Cornacchia, si è ritrovato davanti al portiere lo ha superato con un pallonetto.

Nella ripresa la Massese non si è accontentata. Ha colpito una clamorosa traversa al 53’ su colpo di testa di Buffa. Al 61’ il bomber bianconero si è rifatto segnando il 3 a 0 su cross basso di Maggiari sul proseguo di un’azione in cui inizialmente il portiere Onori si era opposto ad un suo colpo di testa.

Buffa è salito così a 17 gol stagionali, solo uno in meno del capocannoniere Sciapi. Col risultato in cassaforte mister Del Nero ha iniziato la girandola dei cambi. Il Montespertoli nel finale si è reso pericoloso con un colpo di testa di Focardi Olmi ben neutralizzato da Paci.

Gianluca Bondielli