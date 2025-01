Massese Sfuma il sogno della Coppa Italia. I bianconeri si arrendono ai supplementari

MASSESE

0

SESTESE

1

MASSESE: Mariani Alessio, Bartolomei, Quilici, Brizzi, Andrei (9’ pts. Cecilia) , Favret, Bertipagani (11’ pts. Lorenzini), Costanzo (36’ st. Ferrara).,Buffa, Anich, Mariani Francesco (3’ sts. Lazzini) . A disposizione Cozzolino, Bossini, Vignali, Rami, Romiti. All. Massimiliano Pisciotta

SESTESE: Giuntini, Matteo Giacomo, Safina (13’ sts. Pisaneschi), Matteo Lorenzo, Biondi, Cirillo, Piccini (16’ st Pisaniello) , Belli (16’ pt. Cucinotta), Berti (45’ st. Casati) Ciotola (10’ sts. Sarr), Manganello (17’ st. Ermini) . A disposizione Tognoni, Robi, Gori.. All. Fabrizio Polloni

Arbitro: Federico Lorenzi di Pistoia

Marcatori: 12’ pts. Biondi (S)

Note: spettatori 1500 circa; angoli 2-5; 84’ espulsi dalla panchina Pisciotta e Vignal; ammoniti Manganiello, L. Matteo, Cirillo, Casati; recupero 3’ e 5’.

FIRENZE – Meritavano un epilogo diverso gli oltre mille tifosi bianconeri che hanno invaso Impruneta sostenendo la Massese per 120 minuti con una carica e una passione incredibili. Ad alzare la Coppa d’Eccellenza, invece, è stata una Sestese sorniona, solida e concreta. Primo tempo piuttosto bloccato con le due squadre che iniziano contratte. Un paio di pericolose palle lunghe della Sestese inducono la Massese a non forzare i ritmi. E’ apuana, comunque, la prima clamorosa occasione da rete: al 7’ Buffa da fuori si coordina e colpisce in pieno la traversa. Il match stenta a decollare spezzato da continui falli, soprattutto di marca fiorentina. La Sestese nella parte centrale del tempo si fa viva due volte su azione da corner. Al 20’ Ciotola raccoglie dal limite ma calcia sopra la traversa. Al 33’ Cirillo svetta di testa ma trova Mariani pronto a deviargli in tiro in tuffo plastico e sulla respinta un giocatore rossoblu fallisce il tap-in. Passano un paio di minuti e Bertipagani con un fendente segna su sponda di Buffa ma il guardalinee ravvisa un fuorigioco e ricaccia in gola l’urlo al migliaio di tifosi massesi al "Bozzi".

Nella ripresa la finale rimane spigolosa, caratterizzata da tanta animosità in campo ma anche da molteplici errori tecnici da ambo le parti. L’adrenalina sale ulteriormente e nel finale per proteste l’arbitro espelle in un colpo solo dalla panchina mister Pisciotta e capitan Vignali tra le fila della Massese. Regnano il nervosismo e la paura tra le due finaliste che chiudono i tempi regolamentari senza tirare mai in porta. I supplementari si aprono con un tiro di Ermini sull’esterno della rete e una Sestese più volitiva che trova il gol liberatorio al 13’ con un’inzuccata di Biondi su corner. Mariani intercetta ma stavolta senza riuscire ad evitare che la palla entri in rete. Nel secondo tempo supplementare Ermini va vicino al raddoppio con un tiro insidioso che muore ancora sull’esterno della rete. La Massese, invece, non si sveglia dal suo torpore e anche sotto di un gol non riesce ad abbozzare la benché minima reazione. Solo al 2’ di recupero un cross di Anich e un successivo colpo di testa di Cecilia creano un po’ di apprensione ai fiorentini che alla fine possono festeggiare.

Gianluca Bondielli