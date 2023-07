MASSA, Dai voce alla tua associazione" - Iniziativa di Solidarietà al Teatro dei Servi"

L’associazione Mutilati e invalidi civili organizza per stamani alle 10,30 al Teatro dei Servi un’iniziativa di solidarietà dal titolo ’Dai voce alla tua associazione’. All’incontro, che avrà come tema l’assenza di rete e di rapporti tra enti pubblici e associazioni, parteciperanno autorità e rappresentanti delle istituzioni. L’occasione per presentare la tre giorni denominata “Un mondo di solidarietà”, in programma venerdì, sabato e domenica. La kermesse si aprirà con il concerto del cantautore massese Stefano Barotti (nella foto) e Painter Loser Band, venerdì alle 20.30 al Teatro dei servi. Inprogramma le musica eseguite da Stefano Barotti, voce e chitarra, Michelangelo Surdo, ukulele e chitarra elettrica, Fabio Angeli al basso, Vladimiro Carboni alla batteria, Laura Bassani al coro.

Sabato e domenica il palazzetto dello sport di via degli Oliveti ospiterà una serie di iniziative a carattere sportivo e contemporaneamente nello spazio antistante avranno luogo le esposizioni delle moto d’epoca del Motoclub Massa e delle auto d’epoca dell’Automobile club Massa Carrara. L’iniziativa, i cui co-organizzatori sono Assoutenti e Futbol y Pasion, è stata patrocinata dal Comune di Massa.